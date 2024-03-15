ABC: в метро Нью-Йорка в час пик произошла стрельба, один человек ранен

В результате стрельбы в метро Нью-Йорка в час пик был тяжело ранен мужчина.

Об этом пишет ABC News.

По данным телеканала, два мужчины вступили в драку в поезде метро, после чего один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.

«Состояние 36-летнего пострадавшего оценивается как критическое», — говорится в публикации.

На данный момент проводится расследование.

Ранее в Арканзасе в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека.

Также не менее восьми школьников получили ранения при стрельбе в Филадельфии.