ABC: в метро Нью-Йорка в час пик произошла стрельба, один человек ранен
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Об этом пишет ABC News.
По данным телеканала, два мужчины вступили в драку в поезде метро, после чего один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.
«Состояние 36-летнего пострадавшего оценивается как критическое», — говорится в публикации.
На данный момент проводится расследование.
Ранее в Арканзасе в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека.
Также не менее восьми школьников получили ранения при стрельбе в Филадельфии.