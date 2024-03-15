Вертолёт сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение в префектуре Оита

Вертолёт сил самообороны Японии, по предварительной информации, потерпел крушение в префектуре Оита.

Об этом информирует газета The Japan Times.

«Полиция и пожарные на юго-западе Японии расследуют сообщение местного жителя о крушении вертолёта Сил самообороны», — говорится в публикации.

По данным издания, пострадавших среди местных жителей нет. Судьба экипажа неизвестна.

Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.