Вертолёт сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение в префектуре Оита
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Об этом информирует газета The Japan Times.
«Полиция и пожарные на юго-западе Японии расследуют сообщение местного жителя о крушении вертолёта Сил самообороны», — говорится в публикации.
По данным издания, пострадавших среди местных жителей нет. Судьба экипажа неизвестна.
Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.