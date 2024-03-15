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Вертолёт сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение в префектуре Оита

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Вертолёт сил самообороны Японии, по предварительной информации, потерпел крушение в префектуре Оита.
Вертолёт сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение в префектуре Оита
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета The Japan Times.

«Полиция и пожарные на юго-западе Японии расследуют сообщение местного жителя о крушении вертолёта Сил самообороны», — говорится в публикации. 

По данным издания, пострадавших среди местных жителей нет. Судьба экипажа неизвестна.

Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.

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