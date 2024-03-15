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Меркурис: Бербок оказалась в изоляции по вопросу передачи Taurus Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок осталась в политической изоляции из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине, считает британский эксперт Александр Меркурис.

В интервью YouTube-каналу The Duran он отметил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон придумывает «странный план» по передаче немецких ракет Украине, а Бербок соглашается с ним в том, что это «хорошая идея».

«У меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, даже большинство «Зелёных» не поддерживают её», — сказал Меркурис.

Министр обороны Германии Борис Писториус при этом не принял идею Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.

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