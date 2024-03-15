Генсек НАТО Йенс Столтенберг «не открыл Америку» своим заявлением о том, что Украина использовала натовские ракеты для атак на Черноморский флот России, отметил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

«О том, что ВСУ использует английские и французские ракеты, американские и германские танки, чешские и польские снаряды и патроны, в Leopard и Abrams, ЗРК и РЛС сидят инструкторы НАТО, а навигационную поддержку обеспечивают спутники США, российские военные знают ещё до появления их на боевых позициях и геостационарных орбитах», — сказал депутат РИА Новости.

Ивлев добавил, что российские войска «уничтожают и будут уничтожать врага», независимо от страны происхождения.

Йенс Столтенберг ранее признал, что украинские войска в течение последних двух лет пытались наносить удары по Черноморскому флоту с помощью поставленных НАТО ракет.