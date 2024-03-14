RT: Юлию Навальную охраняют спецслужбы Германии

По данным источников RT, супруга основателя ФБК* Алексея Навального** Юлия находится под охраной немецких спецслужб. Правоохранительные органы Германии ограничивают контакты Навальной с февраля 2021 года. Допуск к ней с этого времени строго контролируется.

Как стало известно RT от источников в окружении Юлии Навальной, с февраля 2021 года по распоряжению на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель её начали охранять агенты спецподразделения немецкой полиции. Внешние контакты Юлии Навальной жёстко ограничиваются, а все попадающие к ней лица проходят тщательный отбор. По данным источников RT, этой же охраной пользовался и её покойный супруг Алексей Навальный с момента приезда в Германию.

После смены канцлера Германии в декабре 2021 года новый глава немецкого правительства Олаф Шольц продлил охрану Навальной, которая теперь пребывает в Германии в статусе «гостьи» канцлера. Аналогичный статус был у её супруга.

При этом в соответствии с межгосударственными договорами немецкие спецслужбы охраняют Юлию Навальную не только в Германии, но и на территории всего Евросоюза.

Как стало известно из парламентского запроса партии «Альтернатива для Германии», Алексей Навальный* с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву в январе 2021 года находился под защитой спецслужб. Сама Юлия впервые прилетела в Германию с «частным визитом» 10 февраля 2021 года.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.