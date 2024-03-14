Россия закрыла въезд руководству ЧВК из США, в том числе основателю Blackwater
Эти предприниматели попали в «чёрный список» российского МИД.
В перечне также значится руководство Constellis Holdings, в которую входит ЧВК Academi (ранее известная как Blackwater): директор по вопросам развития Дэррил Конуэй, операционный директор Пол Донахью и исполнительный директор Терри Райан.
Кроме того, в список попал генеральный директор ЧВК Trident Support Александр Виндман.
В 2023 году в Москве обратили внимание на то, что содействие ВСУ в украинском конфликте оказывают как минимум четыре крупных структуры: Academi, DynCorp International, Cubic Corporation и Forward Observations Group.