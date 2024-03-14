RT в Telegram
Подпишись

Россия закрыла въезд руководству ЧВК из США, в том числе основателю Blackwater

Короткая ссылка
Власти России наложили запрет на въезд в страну президенту Lockheed Martin Global Шамале Литтлфилду и основателю частной военной компании Blackwater Альфреду Кларку.

Эти предприниматели попали в «чёрный список» российского МИД.

В перечне также значится руководство Constellis Holdings, в которую входит ЧВК Academi (ранее известная как Blackwater): директор по вопросам развития Дэррил Конуэй, операционный директор Пол Донахью и исполнительный директор Терри Райан.

Кроме того, в список попал генеральный директор ЧВК Trident Support Александр Виндман.

В 2023 году в Москве обратили внимание на то, что содействие ВСУ в украинском конфликте оказывают как минимум четыре крупных структуры: Academi, DynCorp International, Cubic Corporation и Forward Observations Group.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить