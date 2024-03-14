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Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина искажением контекста

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Белого дома на интервью российского лидера Владимира Путина «преднамеренным искажением контекста».
Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина искажением контекста
  • РИА Новости

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года», — сказал он журналистам.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что американский лидер Джо Байден проинформирован об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву.

Она добавила, что в ходе интервью Путин сделал акцент на российскую ядерную доктрину.

Сам Путин в интервью не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.

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