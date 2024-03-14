Sky News: в Луизиане крысы съели марихуану из полицейского склада вещдоков
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По словам суперинтенданта полиции Энн Киркпатрик, это произошло из-за обветшалости старых офисов полицейского управления. Облюбовавшим их крысам удалось проникнуть в камеру хранения вещдоков.
«Крысы, которые едят нашу марихуану, все под кайфом», — приводит её слова телеканал Sky News.
В статье говорится, что власти рассматривают предложение потратить $7,6 млн на десятилетнюю аренду помещения, куда временно переместят штаб-квартиру полиции.
Ранее стало известно о семейной паре из Подмосковья, которая отправляла марихуану почтой под видом мармелада и шоколада.