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МИД КНР раскритиковал законопроект США по запрету TikTok

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал законопроект США, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования.
МИД КНР раскритиковал законопроект США по запрету TikTok
  • Gettyimages.ru

«Когда (кто-то) видит хорошие вещи у другого человека и пытается любыми способами забрать их себе, это совершенно бандитская логика», — сказал Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что если «так называемые соображения национальной безопасности» могут быть использованы для произвольного давления на выдающиеся компании из других стран, то не останется вообще никакой честности и справедливости.

«Законопроект, принятый палатой представителей, ставит США на противоположную сторону принципов честной конкуренции и международных экономических и торговых правил», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее социальная сеть TikTok заявила, что её запрет в США лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения.

13 марта палата представителей американского конгресса приняла законопроект, по которому китайская компания ByteDance должна продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в Соединённых Штатах.

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