США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По его словам, этим вариантом ЗРК могут управлять только американские боевые расчёты, состоящие из кадровых американских военных.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу заявил, что Россия нанесла серьёзный удар по ПВО ВСУ, уничтожив американский ЗРК Patriot в районе Покровска.