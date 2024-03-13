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В МИД Польши объявили о решении завершить миссии более 50 польских послов

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В Министерстве иностранных дел Польши объявили, что власти приняли решение завершить миссию своих послов в более чем 50 странах.

Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. 

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами», — говорится в заявлении.

Кроме того, Сикорский решил отозвать более десяти кандидатур, представленных на утверждение на должности послов предыдущими властями. 

Ранее сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

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