В МИД Польши объявили о решении завершить миссии более 50 польских послов

В Министерстве иностранных дел Польши объявили, что власти приняли решение завершить миссию своих послов в более чем 50 странах.

Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами», — говорится в заявлении.

Кроме того, Сикорский решил отозвать более десяти кандидатур, представленных на утверждение на должности послов предыдущими властями.

Ранее сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).