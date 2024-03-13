В МИД Польши объявили о решении завершить миссии более 50 польских послов
Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами», — говорится в заявлении.
Кроме того, Сикорский решил отозвать более десяти кандидатур, представленных на утверждение на должности послов предыдущими властями.
Ранее сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).