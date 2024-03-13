Глава Южного командования американских Вооружённых сил Лора Ричардсон пожаловалась, что RT и Sputnik распространяют «антиамериканские нарративы» на аудиторию по всему миру.

Своими переживаниями она поделилась на слушаниях в палате представителей.

Там Ричардсон заявила, что «пропагандисты на уровне государственных и региональных СМИ» якобы транслируют дезинформацию от российских МИД и Минобороны не только на традиционных платформах, но и в соцсетях.

Она обвинила Москву в кибератаках и хищении информации из правительственных структур Запада. Также она упомянула «одну из стран — партнёров США», где «пострадали» десятки госучреждений и «одно из важнейших министерств». О ком именно идёт речь, Ричардсон не уточнила.

Вероятно, Ричардсон говорила об опубликованной главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.