Аналитик Мураховский: заявления США говорят о подготовке удара по России
- AFP
Такое мнение Мураховский высказал в беседе с РИА Новости.
Ранее заместитель помощника главы Пентагона Майкл Хоровитц заявил, что США разрабатывают гиперзвуковые вооружения в качестве ядерных, добавив, что их создание ведётся только в рамках конвенциональных систем.
«Эти слова Хоровитца подтверждают, что США продолжают развивать концепцию молниеносного обезоруживающего и обезглавливающего ударов по России», — сказал собеседник агентства.
Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.