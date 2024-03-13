Аналитик Мураховский: заявления США говорят о подготовке удара по России

Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что заявления Пентагона о планах по конвенциональному использованию гиперзвукового оружия являются подтверждением того, что Соединённые Штаты работают над различными программами в рамках концепции молниеносного удара по территории России.

Такое мнение Мураховский высказал в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Майкл Хоровитц заявил, что США разрабатывают гиперзвуковые вооружения в качестве ядерных, добавив, что их создание ведётся только в рамках конвенциональных систем.

«Эти слова Хоровитца подтверждают, что США продолжают развивать концепцию молниеносного обезоруживающего и обезглавливающего ударов по России», — сказал собеседник агентства.

Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.