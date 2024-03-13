МИД Китая призвал ядерные державы содействовать деэскалации
Ван Вэньбинь прокомментировал слова Путина на тему ядерного оружия
- РИА Новости
Представитель китайского внешнеполитического ведомства признался, что не знаком с соответствующими заявлениями российских властей.
«Но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить», — цитирует его РИА Новости.
Ван Вэньбинь добавил, что Пекин обратил внимание на то, что Москва неоднократно подтверждала данный принцип.
По его словам, в нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия «для совместного содействия деэскалации».
Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что, если Соединённые Штаты проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.