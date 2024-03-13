ETS: греческий фрегат «Идра» обстрелял два беспилотника в Аденском заливе

Фрегат Военно-морских сил Греции «Идра» обстрелял в Аденском заливе два беспилотных летательных аппарата. Такую информацию приводит газета Efimerida ton Syntakton.

По данным греческого издания, инцидент произошёл утром 13 марта. Фрегат «Идра» в рамках проводимой ЕС военной операции обстрелял из пушки два дрона. Беспилотники сменили направление движения и удалились.

«Фрегат продолжает свою миссию в штатном режиме», — приводит газета сообщение Министерства национальной обороны Греции.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об ударе хуситов по американскому кораблю Pinocchio в Красном море.