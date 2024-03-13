RT в Telegram
Подпишись

ETS: греческий фрегат «Идра» обстрелял два беспилотника в Аденском заливе

Короткая ссылка
Фрегат Военно-морских сил Греции «Идра» обстрелял в Аденском заливе два беспилотных летательных аппарата. Такую информацию приводит газета Efimerida ton Syntakton.
ETS: греческий фрегат «Идра» обстрелял два беспилотника в Аденском заливе
  • РИА Новости

По данным греческого издания, инцидент произошёл утром 13 марта. Фрегат «Идра» в рамках проводимой ЕС военной операции обстрелял из пушки два дрона. Беспилотники сменили направление движения и удалились.

«Фрегат продолжает свою миссию в штатном режиме», — приводит газета сообщение Министерства национальной обороны Греции.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об ударе хуситов по американскому кораблю Pinocchio в Красном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить