ETS: греческий фрегат «Идра» обстрелял два беспилотника в Аденском заливе
- РИА Новости
По данным греческого издания, инцидент произошёл утром 13 марта. Фрегат «Идра» в рамках проводимой ЕС военной операции обстрелял из пушки два дрона. Беспилотники сменили направление движения и удалились.
«Фрегат продолжает свою миссию в штатном режиме», — приводит газета сообщение Министерства национальной обороны Греции.
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