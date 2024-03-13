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АТОР: Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам с апреля

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Болгария начала подготовку к выдаче россиянам шенгенских виз с апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское посольство в Москве.
АТОР: Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам с апреля
  • AP

В АТОР напомнили, что с 31 марта Румыния и Болгария частично присоединятся к шенгенской зоне.

«В болгарской дипмиссии сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в России. Однако сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского «шенгена», уточнить не смогли», — говорится в сообщении ассоциации.

На вопрос о сроках начала выдачи виз и о том, где именно это будет происходить, в посольстве Болгарии не смогли ответить однозначно, так как всё ещё ведутся консультации.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение ввести «частичный «шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года. 

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