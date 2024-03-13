АТОР: Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам с апреля
- AP
В АТОР напомнили, что с 31 марта Румыния и Болгария частично присоединятся к шенгенской зоне.
«В болгарской дипмиссии сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в России. Однако сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского «шенгена», уточнить не смогли», — говорится в сообщении ассоциации.
На вопрос о сроках начала выдачи виз и о том, где именно это будет происходить, в посольстве Болгарии не смогли ответить однозначно, так как всё ещё ведутся консультации.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение ввести «частичный «шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года.