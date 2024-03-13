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Маск посчитал применение Россией ядерного оружия при критической угрозе логичным

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Американский предприниматель Илон Маск назвал логичным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе.
Маск посчитал применение Россией ядерного оружия при критической угрозе логичным
  • Gettyimages.ru

Таким образом на своей странице в соцсети X он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия при возникновении экзистенциальной угрозы государству.

«Конечно», — написал бизнесмен в комментарии под постом издания ZeroHedge с соответствующей новостью.

Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что, если Соединённые Штаты проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.

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