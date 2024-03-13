Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту

Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости президент России Владимир Путин.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что в ФРГ существуют проблемы конституционного характера.

«Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», — добавил Путин.

Ранее депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора.

Также в WP отметили, что раскол в коалиции европейских стран по Украине играет Путину на руку.

Кроме того, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре России с просьбой проверить немецких офицеров на причастность к подготовке теракта в России.