Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту
«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать», — сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что в ФРГ существуют проблемы конституционного характера.
«Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», — добавил Путин.
Ранее депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора.
Также в WP отметили, что раскол в коалиции европейских стран по Украине играет Путину на руку.
Кроме того, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре России с просьбой проверить немецких офицеров на причастность к подготовке теракта в России.