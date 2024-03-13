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Посольство КНР: продажи США оружия Тайваню превращают остров в пороховую бочку

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Продажи администрацией США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку и ставят его жителей перед серьёзной угрозой.

Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Продажа вооружений США превращает Тайвань в «пороховую бочку», — сказал дипломат.

По его словам, продажа Вашингтоном вооружений Тайваню является серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и трёх совместных коммюнике Китая и США.

Кроме того, данные действия США, как отметил Лю Пэнъюй, посылают «неправильный сигнал» силам, выступающим за «независимость Тайваня».

Ранее Пентагон заказал для Тайваня четыре БПЛА MQ-9B за $250 млн.

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