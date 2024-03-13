Delfi: полиция Литвы сообщила о нападении в Вильнюсе на экс-главу ФБК Волкова
Об этом информирует Delfi.
Отмечается, что ему разбили стекло в автомобиле и брызнули в лицо из перцового баллончика.
Ранее толпа молодых людей напала на двух трансгендеров на площади в греческих Салониках.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.