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Белый дом: США не намерены сейчас ограничивать поставки оружия Израилю

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Соединённые Штаты не собираются вводить ограничения на поставки оружия и боеприпасов Израилю. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США не намерены сейчас ограничивать поставки оружия Израилю
  • © AP Photo / Alex Brandon

Об этом пишет ТАСС.

«Мы постоянно ясно даём понять, что наша сегодняшняя политика не включает шаги того рода, о которых вы говорите», — заявил Салливан, комментируя перспективы введения ограничений на передачу вооружений Израилю.

Ранее издание Politico писало, что президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава.

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