Белый дом: США не намерены сейчас ограничивать поставки оружия Израилю

Соединённые Штаты не собираются вводить ограничения на поставки оружия и боеприпасов Израилю. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы постоянно ясно даём понять, что наша сегодняшняя политика не включает шаги того рода, о которых вы говорите», — заявил Салливан, комментируя перспективы введения ограничений на передачу вооружений Израилю.

Ранее издание Politico писало, что президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава.