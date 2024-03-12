Белый дом: США не намерены сейчас ограничивать поставки оружия Израилю
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Об этом пишет ТАСС.
«Мы постоянно ясно даём понять, что наша сегодняшняя политика не включает шаги того рода, о которых вы говорите», — заявил Салливан, комментируя перспективы введения ограничений на передачу вооружений Израилю.
Ранее издание Politico писало, что президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава.