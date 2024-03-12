МИД Катара: стороны далеки от соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа не будет достигнуто в ближайшее время.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, Катар совместно с региональными и международным посредниками продолжает прилагать усилия, направленные на прекращение огня в Газе.

«Переговоры продолжаются в Дохе и Каире, однако мы пока не приблизились к заключению соглашения о прекращении огня», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что соглашение о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта может быть достигнуто за один или два дня, если Израиль примет требования, выдвинутые движением.