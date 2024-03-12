Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом информирует РИА Новости. Ранее сообщалось, что Турция может провести военную операцию на севере Ирака. В октябре «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.