Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Турция может провести военную операцию на севере Ирака.
В октябре «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
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