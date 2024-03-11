Лавров обсудил с де Мистурой перспективы западносахарского урегулирования

Глава МИД России России Сергей Лавров в Москве обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Западной Сахаре Стаффаном де Мистурой перспективы процесса западносахарского урегулирования.

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

В заявлении сказано, что основное внимание в ходе встречи было уделено состоянию процесса западносахарского урегулирования.

«Отмечена стабилизирующая роль Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», — сообщает МИД.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах перезапуска политпроцесса с учётом последних контактов де Мистуры со всеми заинтересованными игроками.

1 марта Лавров посетил Турцию, где принял участие в Антальском дипломатическом форуме.