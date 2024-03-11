Москва ответила на предложение Пекина закрепить неприменение ЯО первыми

Россия относится с уважением к инициативам Китая и считает, что любые предложения в сфере международной безопасности нужно рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».

Так в Москве прокомментировали идею Пекина о договоре ядерных стран, который бы предусматривал неприменение ядерного оружия первыми.

РБК напоминает, что с такой идеей КНР выступила в конце февраля. Тогда Сунь Сяобо, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, отметил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми. Он также предложил таким странам сделать политические заявления по этому поводу.

В МИД России, комментируя это, напомнили изданию, что такое предложение относится к тому разряду идей, которые нужно рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий». Москва также отдаёт «безусловный приоритет» мерам, цель которых реально ослабить конфронтацию между ядерными странами, устранив «фундаментальные противоречия в области безопасности».

Рабочая встреча экспертов «ядерной пятёрки» состоялась 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мероприятии принимали участие представители Китая, России, Великобритании, Северной Ирландии, Франции и США.