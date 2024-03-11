RT в Telegram
Подпишись

Москва ответила на предложение Пекина закрепить неприменение ЯО первыми

Короткая ссылка
Россия относится с уважением к инициативам Китая и считает, что любые предложения в сфере международной безопасности нужно рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».
Москва ответила на предложение Пекина закрепить неприменение ЯО первыми
  • Gettyimages.ru
  • © vadimrysev

Так в Москве прокомментировали идею Пекина о договоре ядерных стран, который бы предусматривал неприменение ядерного оружия первыми.

РБК напоминает, что с такой идеей КНР выступила в конце февраля. Тогда Сунь Сяобо, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, отметил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми. Он также предложил таким странам сделать политические заявления по этому поводу.

В МИД России, комментируя это, напомнили изданию, что такое предложение относится к тому разряду идей, которые нужно рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий». Москва также отдаёт «безусловный приоритет» мерам, цель которых реально ослабить конфронтацию между ядерными странами, устранив «фундаментальные противоречия в области безопасности».

Рабочая встреча экспертов «ядерной пятёрки» состоялась 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мероприятии принимали участие представители Китая, России, Великобритании, Северной Ирландии, Франции и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить