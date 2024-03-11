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Маск: Россия стала сильнее на фоне санкций, а Байден является марионеткой

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Американский предприниматель Илон Маск назвал президента США марионеткой, а также согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне санкций.
Маск: Россия стала сильнее на фоне санкций, а Байден является марионеткой
  • AP

«Байден — всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — ответил он в соцсети Х на пост, где говорилось, что главой государства управляют СМИ и революционный класс активистов.

Также Маск согласился с публикацией, где миллиардер Дэвид Сакс заявил, что ожидания Байдена по поводу России не оправдались. Речь идёт о словах президента, что США ослабят Россию, а на самом деле она стала сильнее.

Ранее Маск заявил, что США падут, если массовая миграция в страну продолжится.

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