Маск: Россия стала сильнее на фоне санкций, а Байден является марионеткой
- AP
«Байден — всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — ответил он в соцсети Х на пост, где говорилось, что главой государства управляют СМИ и революционный класс активистов.
Также Маск согласился с публикацией, где миллиардер Дэвид Сакс заявил, что ожидания Байдена по поводу России не оправдались. Речь идёт о словах президента, что США ослабят Россию, а на самом деле она стала сильнее.
Ранее Маск заявил, что США падут, если массовая миграция в страну продолжится.