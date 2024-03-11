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Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах

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В распоряжении RT оказалось обращение оппозиции ЮАР к Госдепу. В нём Демократический альянс просит «помощи» у США на майских выборах.
Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах
  • AP
  • © Jerome Delay

Также отмечается, что правительство страны заявило: оно решительно осуждает попытки оппозиционных лидеров «продать суверенитет Вашингтону».

Детальнее о вмешательстве в выборы в беседе c RT рассказала спикер правящей южноафриканской партии Маленги Бенгу-Мотсири. Подробности — скоро в материале канала.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что страна изменит свой внешнеполитический курс и может выйти из БРИКС в случае, если к власти после выборов президента придёт оппозиция.

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