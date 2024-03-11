Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах
- AP
- © Jerome Delay
Также отмечается, что правительство страны заявило: оно решительно осуждает попытки оппозиционных лидеров «продать суверенитет Вашингтону».
Детальнее о вмешательстве в выборы в беседе c RT рассказала спикер правящей южноафриканской партии Маленги Бенгу-Мотсири. Подробности — скоро в материале канала.
Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что страна изменит свой внешнеполитический курс и может выйти из БРИКС в случае, если к власти после выборов президента придёт оппозиция.