Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах

В распоряжении RT оказалось обращение оппозиции ЮАР к Госдепу. В нём Демократический альянс просит «помощи» у США на майских выборах.

Также отмечается, что правительство страны заявило: оно решительно осуждает попытки оппозиционных лидеров «продать суверенитет Вашингтону».

Детальнее о вмешательстве в выборы в беседе c RT рассказала спикер правящей южноафриканской партии Маленги Бенгу-Мотсири. Подробности — скоро в материале канала.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что страна изменит свой внешнеполитический курс и может выйти из БРИКС в случае, если к власти после выборов президента придёт оппозиция.