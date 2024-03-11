RT запускает программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером

Известный индийский актёр, автор бестселлеров Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии.

В своём шоу Анупам Кхер будет беседовать с представителями разных сфер индийского общества. Вместе они проанализируют вызовы, которые сегодня стоят перед Индией. Программа также познакомит зрителей с различными национальностями и этническими группами страны, население которой превышает 1,4 млрд человек.

«Я очень рад сотрудничеству с RT и с нетерпением жду возможности представить зрителям различных выдающихся деятелей индийского общества и их взгляды на Бхарат. RT собрал потрясающее разнообразие международных голосов, и так здорово стать частью этого мира», — сказал Анупам Кхер.

В первых выпусках программы Кхер возьмёт интервью у продюсера, лауреата международной премии «Оскар» Гунит Монги Капур, режиссёра Мадхура Бхандаркара, крупного предпринимателя, вошедшего в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, Ронни Скривала, композитора, обладателя премии «Оскар» M.М. Киравани, а также других выдающихся общественных деятелей и представителей культуры.