TVE: правоцентристы лидируют на выборах в Португалии после подсчета 95% голосов

Правоцентристский «Демократический альянс», который возглавляет Луиш Монтенегру, лидирует на досрочных парламентских выборах в Португалии после подсчёта 95,04% голосов.

Об этом информирует телеканал TVE.

Как отмечается, коалиция получила 29,60% голосов, социалистическая партия — 28,43% голосов, а ультраправая партия Чега — 18,6% голосов.

При этом либеральная инициатива получила поддержку 4,62% населения, левый блок — 4,13 %, а альянс коммунистов и экологов — 2,98 %.

Ранее в Белоруссии во время единого дня голосования на парламентских и местных выборах избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента.