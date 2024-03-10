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Глава МО Италии: мощности России по военному производству превосходят западные

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Западное военное производство уступает по объёмам российскому, заявил в интервью газете La Stampa министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Глава МО Италии: мощности России по военному производству превосходят западные
  • Gettyimages.ru

«Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому, и нужно время, чтобы изменить тенденцию», — заявил он.

Ранее издание The War Zone писало, что западные эксперты впечатлены масштабами производства беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Также министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что обсуждаемая на Западе возможность отправки военных на Украину не предусматривает их участия в боевых действиях.

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