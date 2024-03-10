В Будапеште состоялась инаугурация президента Венгрии Шуйока

В Будапеште состоялась церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Как сообщает РИА Новости, на мероприятии присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кёвер, министры, депутаты парламента, а также бывшие главы государства.

«Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться», — заявил Шуйок в торжественной речи.

26 февраля сообщалось, что члены венгерского парламента проголосовали за избрание новым президентом Венгрии Тамаша Шуйока.

До этого венгерский парламент единогласно принял отставку Каталин Новак с поста президента Венгрии.