RT в Telegram
Подпишись

В Будапеште состоялась инаугурация президента Венгрии Шуйока

Короткая ссылка
В Будапеште состоялась церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока.
В Будапеште состоялась инаугурация президента Венгрии Шуйока
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, на мероприятии присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кёвер, министры, депутаты парламента, а также бывшие главы государства.

«Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться», — заявил Шуйок в торжественной речи.

26 февраля сообщалось, что члены венгерского парламента проголосовали за избрание новым президентом Венгрии Тамаша Шуйока.

До этого венгерский парламент единогласно принял отставку Каталин Новак с поста президента Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить