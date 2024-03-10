Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль
- AP
По данным издания, всё произошло прошедшей ночью.
«Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — говорится в материале.
Также сообщается, что водителя отправили в больницу, полиция проводит расследование.
Ранее The Washington Post написала, что один человек погиб, десять пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи.