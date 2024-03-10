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Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль

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Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сотрудники полиции задержали водителя. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные городской полиции.
Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль
  • AP

По данным издания, всё произошло прошедшей ночью.

«Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — говорится в материале.

Также сообщается, что водителя отправили в больницу, полиция проводит расследование.

Ранее The Washington Post написала, что один человек погиб, десять пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи.

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