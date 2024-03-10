Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль

Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сотрудники полиции задержали водителя. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные городской полиции.

По данным издания, всё произошло прошедшей ночью.

«Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — говорится в материале.

Также сообщается, что водителя отправили в больницу, полиция проводит расследование.

Ранее The Washington Post написала, что один человек погиб, десять пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи.