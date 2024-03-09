ВВС Швеции впервые пролетели у границ России после вступления страны в НАТО
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Как сообщает портал Itamilradar, полёты проводились близ Калининградской области.
Это были два самолёта. Первый — борт ДРЛО Saab 340, оснащённый системой обнаружения целей на больших дистанциях. Второй — Gulfstream S102B, специализирующийся на радиотехнической разведке.
В Госдепе США ранее объявили о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО.
Церемония подъёма флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится 11 марта.