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Минобороны: ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной

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Официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь заявил, что ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной на фоне проблем с сепаратизмом.
Минобороны: ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной
  • РИА Новости

Об этом У Цянь сказал на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьёзна, ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной и неопределённой», — цитирует его ТАСС.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в настоящий момент задачи, которые стоят перед Минобороны, являются трудными и многообразными.

Ранее сообщалось, что Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 трлн юаней.

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