Минобороны: ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной
- РИА Новости
Об этом У Цянь сказал на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.
«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьёзна, ситуация с безопасностью в Китае становится всё более нестабильной и неопределённой», — цитирует его ТАСС.
Представитель оборонного ведомства добавил, что в настоящий момент задачи, которые стоят перед Минобороны, являются трудными и многообразными.
Ранее сообщалось, что Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 трлн юаней.