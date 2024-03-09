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FT: США одобрили финпомощь тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие

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Американский конгресс одобрил выделение $7,1 млрд на экономическую поддержку ряда тихоокеанских государств в обмен на военное присутствие Соединённых Штатов в этих странах.
FT: США одобрили финпомощь тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
  • AFP

Об этом пишет газета Financial Times.

«Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Микронезии», — говорится в публикации. 

По данным издания, финансирование этих стран входит в законопроект о выделении $460 млрд для части федеральных ведомств, который был поддержан американским сенатом.

Согласно сделке, США смогут разместить на территории этих государств ракеты, РЛС дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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