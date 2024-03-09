FT: США одобрили финпомощь тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
- AFP
Об этом пишет газета Financial Times.
«Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Микронезии», — говорится в публикации.
По данным издания, финансирование этих стран входит в законопроект о выделении $460 млрд для части федеральных ведомств, который был поддержан американским сенатом.
Согласно сделке, США смогут разместить на территории этих государств ракеты, РЛС дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.