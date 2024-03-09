Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой
- РИА Новости
Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Это прежде всего самая большая в истории Швеции ошибка и удар по собственной системе безопасности», — сказал собеседник агентства.
Мурадов добавил, что подобная ошибка — результат политической глупости и недальновидности властей Швеции.
В Госдепе США ранее объявили о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО.
Церемония подъёма флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится 11 марта.