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Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой

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Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.
Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Это прежде всего самая большая в истории Швеции ошибка и удар по собственной системе безопасности», — сказал собеседник агентства.

Мурадов добавил, что подобная ошибка — результат политической глупости и недальновидности властей Швеции. 

В Госдепе США ранее объявили о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Церемония подъёма флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится 11 марта.

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