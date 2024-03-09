Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО

Бывший советник экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал ему посеять хаос в «более враждебной» США организации — ООН, — а не в Североатлантическом альянсе.

Об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», — говорится в публикации.

Болтон напомнил о своём заявлении 30-летней давности, когда он выступил за «уничтожение верхних этажей здания секретариата ООН». Как отметил экс-советник, тогда это бы ничего не изменило. По его мнению, с тех пор всё стало «только хуже».

Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН и выйти из неё.