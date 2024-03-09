Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО
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Об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.
«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», — говорится в публикации.
Болтон напомнил о своём заявлении 30-летней давности, когда он выступил за «уничтожение верхних этажей здания секретариата ООН». Как отметил экс-советник, тогда это бы ничего не изменило. По его мнению, с тех пор всё стало «только хуже».
Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН и выйти из неё.