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Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве

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Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею.

Об этом пишет The Sun.

По данным газеты, Амелия Барнем несколько раз выигрывала небольшие призы на общую сумму 23,6 тыс. фунтов.

Согласно статье после её последнего выигрыша в 800 фунтов стерлингов в лотерее HotPicks организаторы инициировали расследование в отношении победительницы. 

Отмечается, что решение по её делу пока не вынесено.

В январе выигравший в «Русском лото» миллиард рублей участник обратился за вознаграждением.

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