Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве
Об этом пишет The Sun.
По данным газеты, Амелия Барнем несколько раз выигрывала небольшие призы на общую сумму 23,6 тыс. фунтов.
Согласно статье после её последнего выигрыша в 800 фунтов стерлингов в лотерее HotPicks организаторы инициировали расследование в отношении победительницы.
Отмечается, что решение по её делу пока не вынесено.
В январе выигравший в «Русском лото» миллиард рублей участник обратился за вознаграждением.