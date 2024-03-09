Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве

Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею.

Об этом пишет The Sun.

По данным газеты, Амелия Барнем несколько раз выигрывала небольшие призы на общую сумму 23,6 тыс. фунтов.

Согласно статье после её последнего выигрыша в 800 фунтов стерлингов в лотерее HotPicks организаторы инициировали расследование в отношении победительницы.

Отмечается, что решение по её делу пока не вынесено.

В январе выигравший в «Русском лото» миллиард рублей участник обратился за вознаграждением.