Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства

Американский сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

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Об этом сообщает The Hill. Уточняется, что законопроект включает в себя финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Ранее палата представителей США проголосовала за данный законопроект.