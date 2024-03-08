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Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства

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Американский сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что законопроект включает в себя финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд.

Ранее палата представителей США проголосовала за данный законопроект.

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