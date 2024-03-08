Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Американский сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает The Hill.
Уточняется, что законопроект включает в себя финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд.
Ранее палата представителей США проголосовала за данный законопроект.
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