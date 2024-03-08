Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте станут для него последними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него последними.
- AP
«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин не станет затягивать со своим визитом в Турцию.
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