Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте станут для него последними

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него последними.

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин не станет затягивать со своим визитом в Турцию.