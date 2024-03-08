RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте станут для него последними

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него последними.
Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте станут для него последними
  • AP

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин не станет затягивать со своим визитом в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить