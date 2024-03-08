В ЕК усомнились в целесообразности продления полномочий фон дер Ляйен

Целесообразность продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии на второй срок вызывает вопросы. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Говоря об итогах прошедшего 7 марта в Бухаресте съезда Европейской народной партии, в ходе которого состоялось голосование за утверждение фон дер Ляйен в качестве главного партийного кандидата на пост главы ЕК на 2025—2029 годы, Бретон отметил, что она была утверждена меньшинством голосов своей собственной партии.

«Реальный вопрос: возможно ли вновь доверить управление Евросоюзом Европейской народной партии на следующие пять лет? Европейская народная партия, похоже, сама не верит в своего кандидата», — написал он в социальной сети X.

Примечательно, что в голосовании по кандидатуре фон дер Ляйен участвовали лишь 499 из 801 делегата и поддержали её 400 делегатов. Ещё 89 были против, десять воздержались.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок.