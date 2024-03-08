В ЕК усомнились в целесообразности продления полномочий фон дер Ляйен
- AP
Говоря об итогах прошедшего 7 марта в Бухаресте съезда Европейской народной партии, в ходе которого состоялось голосование за утверждение фон дер Ляйен в качестве главного партийного кандидата на пост главы ЕК на 2025—2029 годы, Бретон отметил, что она была утверждена меньшинством голосов своей собственной партии.
«Реальный вопрос: возможно ли вновь доверить управление Евросоюзом Европейской народной партии на следующие пять лет? Европейская народная партия, похоже, сама не верит в своего кандидата», — написал он в социальной сети X.
Примечательно, что в голосовании по кандидатуре фон дер Ляйен участвовали лишь 499 из 801 делегата и поддержали её 400 делегатов. Ещё 89 были против, десять воздержались.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок.