India Today: в западной части Индии 14 детей пострадали от удара током

В результате удара током во время религиозной процессии в городе Кота в индийском штате Раджастхан пострадали 14 детей, сообщает India Today.

По имеющимся данным, всё произошло между 11:30 и 12:00 (9:00 и 9:30 мск), когда проходило празднование индуистского праздника Махашиваратри. Один из участников процессии нёс флаг, сделанный из бамбука высотой около 6,7 м, и задел линию электропередачи.

В результате происшествия 14 детей получили ожоги тела, всех их доставили в больницу.

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