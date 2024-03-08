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India Today: в западной части Индии 14 детей пострадали от удара током

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В результате удара током во время религиозной процессии в городе Кота в индийском штате Раджастхан пострадали 14 детей, сообщает India Today.
India Today: в западной части Индии 14 детей пострадали от удара током
  • AP
  • © Mukhtar Khan

По имеющимся данным, всё произошло между 11:30 и 12:00 (9:00 и 9:30 мск), когда проходило празднование индуистского праздника Махашиваратри. Один из участников процессии нёс флаг, сделанный из бамбука высотой около 6,7 м, и задел линию электропередачи.

В результате происшествия 14 детей получили ожоги тела, всех их доставили в больницу.

Ранее Fox News сообщил, что не менее восьми школьников получили ранения при стрельбе в Филадельфии.

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