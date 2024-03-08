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Представитель президента ЮАР: жители сектора Газа умирают от голода

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Множество людей в секторе Газа умирают от голода, для решения этой проблемы нужно открывать гуманитарные коридоры — этого сейчас добивается ЮАР, рассказал в интервью RT пресс-секретарь президента африканской республики Винсент Магвенья.
Представитель президента ЮАР: жители сектора Газа умирают от голода
  • AP

«Мы хотели бы прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров. Это то, за что выступает Рамапоса: использование всех возможных мер», — сказал собеседник. 

По его словам, западные СМИ предпочитают представлять «более произраильскую точку зрения», тогда как журналисты из других частей мира решили освещать конфликт более сбалансированно.

«Мы заметили, что, когда мы приводим свои аргументы, на следующий день Израиль представляет свои аргументы — и они освещаются средствами массовой информации», — отметил Магвенья.

Отношение к позиции палестинцев при этом отличается: некоторые медиа предпочли отказаться от освещения инцидентов, произошедших в Газе, сказал собеседник.

В феврале офис президента ЮАР направил срочный запрос в связи с действиями Израиля в городе Рафах в секторе Газа.

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