RT в Telegram
Подпишись

МИД Индии: украинский конфликт не решится на поле боя

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что конфликт на Украине не будет решён на поле боя.
МИД Индии: украинский конфликт не решится на поле боя
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

Он отметил, что индийская сторона выступает за решение украинского конфликта и хочет увидеть его завершение.

По словам министра, каждый конфликт в итоге заканчивается, стороны приступают к переговорам.

«Вы также можете решить конфликт на поле боя. Но мы не думаем, что этот конфликт на Украине будет решён на поле боя», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Der Spiegel сообщила, что ФРГ ведёт тайные переговоры с Индией для военной помощи ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить