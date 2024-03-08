МИД Индии: украинский конфликт не решится на поле боя
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Он отметил, что индийская сторона выступает за решение украинского конфликта и хочет увидеть его завершение.
По словам министра, каждый конфликт в итоге заканчивается, стороны приступают к переговорам.
«Вы также можете решить конфликт на поле боя. Но мы не думаем, что этот конфликт на Украине будет решён на поле боя», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Der Spiegel сообщила, что ФРГ ведёт тайные переговоры с Индией для военной помощи ВСУ.