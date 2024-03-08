МИД Индии: украинский конфликт не решится на поле боя

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что конфликт на Украине не будет решён на поле боя.

Он отметил, что индийская сторона выступает за решение украинского конфликта и хочет увидеть его завершение.

По словам министра, каждый конфликт в итоге заканчивается, стороны приступают к переговорам.

«Вы также можете решить конфликт на поле боя. Но мы не думаем, что этот конфликт на Украине будет решён на поле боя», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Der Spiegel сообщила, что ФРГ ведёт тайные переговоры с Индией для военной помощи ВСУ.