Австралия готова помочь Малайзии в новых попытках найти пропавший самолёт MH370

Австралия предложила Малайзии помощь в возобновлении поисков следов пропавшего самолёта рейса MH370 Malaysian Airlines, который исчез в марте 2014 года.

«Австралия координировала одну из крупнейших поисковых операций такого рода в истории, связанную с исчезновением самолёта, проводя поиски на площади более 3 млн кв. км над водой и более 120 тыс. кв. км под водой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министра транспорта Кэтрин Кинг.

Они добавили, что правительство Австралии готово поддержать все практические усилия, направленные на поиск самолёта.

Как напоминает The Guardian, малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим заявил о готовности страны возобновить расследование исчезновения самолёта MH370, если появятся новые свидетельства о нём.

По словам министра транспорта Малайзии Энтони Локе, страна ведёт переговоры с американской компанией по производству морской робототехники Ocean Infinity, предполагается обсудить новую поисковую операцию.

8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин вылетел Boeing 777-200 Malaysia Airlines. Он направлялся по маршруту MH370. На борту находился опытный экипаж, каждый из пилотов налетал по несколько тысяч часов. В 01:19 по местному времени борт пожелал наземным службам спокойной ночи. Эти слова стали последним сообщением в эфире от рейса MH370, больше экипаж на связь не выходил.

Все 239 человек, которые находились на борту, признаны погибшими. В их числе и гражданин России — бизнесмен из Иркутска Николай Бродский.