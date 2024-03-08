Байден объявил о создании временного порта на территории Газы для поставок помощи
Об этом заявил американский президент Джо Байден.
По его словам, порт сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.
«Этот временный порт позволит значительно увеличить объём гуманитарной помощи, поступающей в Газу ежедневно», — цитирует американского лидера ТАСС.
При этом он отметил, что никаких американских войск на палестинской земле не будет.
Ранее в Пентагоне заявили, что США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу.
Также сообщалось, что у Капитолия начался пропалестинский протест.