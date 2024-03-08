Байден объявил о создании временного порта на территории Газы для поставок помощи

США создают временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю.

Об этом заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, порт сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.

«Этот временный порт позволит значительно увеличить объём гуманитарной помощи, поступающей в Газу ежедневно», — цитирует американского лидера ТАСС.

При этом он отметил, что никаких американских войск на палестинской земле не будет.

Ранее в Пентагоне заявили, что США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу.

Также сообщалось, что у Капитолия начался пропалестинский протест.