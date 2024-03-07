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ЦПВС: ВКС России ударили по двум базам террористов в САР

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ВКС России ударили по двум местам базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии, свыше 20 боевиков ликвидированы.
ЦПВС: ВКС России ударили по двум базам террористов в САР
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, российскими ударами в районе Басанкуля провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, которые причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.

«Ликвидировано более 20 террористов», — сообщил Кулить.

Он добавил, что один сирийский военный погиб в результате обстрелов со стороны террористов в Латакии.

3 марта ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков, которые причастны к обстрелам сирийских правительственных сил, всего ликвидировано не менее 25 террористов.

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