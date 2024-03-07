Балерина Лиепа: я остаюсь со своей страной

Балерина Илзе Лиепа в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что её лишили гражданства Литвы.

«Сообщение о лишении меня гражданства для меня — это ещё раз лишнее подтверждение правильности выбранной мною позиции, потому что с тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, потому что те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких. Поэтому я думаю, что всё закономерно и всё правильно. Во всяком случае, это ещё раз доказательство того, что все точки над «и» поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом», — сказала Лиепа.

Ранее ELTA сообщило о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства балерины Илзе Лиепы.