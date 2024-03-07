Сийярто: Венгрия передала США ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО

Правительство США получило на хранение от Венгрии ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО. Информацию об этом предоставил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Он отметил, что поручил передать документ, свидетельствующий о ратификации венгерским парламентом соглашения о вступлении Швеции в НАТО, послу Венгрии в США Саболчу Такачу.

«Он доставил туда этот документ, и, таким образом, мы проделали всю работу со стороны Венгрии для того, чтобы Швеция стала членом НАТО», — цитирует Сийярто ТАСС.

Ранее сообщалось, что протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу.