Глава ЕК: для победы на поле боя ЕС должен производить оружие нового поколения

Победа на поле боя потребует от Европейского союза развёртывания производства оружия нового поколения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, где её должны утвердить в качестве кандидата от ЕНП на пост главы ЕК нового состава, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть в состоянии защитить себя.

«Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя, и Европейская народная партия — это та партия, которая сможет вести вперёд Европу, способную защитить себя», — приводит её слова ТАСС.

Также в ходе своего выступления глава ЕК подчеркнула, что самой важной для ЕС темой в сфере безопасности остаётся Украина.