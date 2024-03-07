RT в Telegram
Подпишись

Глава ЕК: для победы на поле боя ЕС должен производить оружие нового поколения

Короткая ссылка
Победа на поле боя потребует от Европейского союза развёртывания производства оружия нового поколения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: для победы на поле боя ЕС должен производить оружие нового поколения
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, где её должны утвердить в качестве кандидата от ЕНП на пост главы ЕК нового состава, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть в состоянии защитить себя.

«Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя, и Европейская народная партия — это та партия, которая сможет вести вперёд Европу, способную защитить себя», — приводит её слова ТАСС.

Также в ходе своего выступления глава ЕК подчеркнула, что самой важной для ЕС темой в сфере безопасности остаётся Украина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить